Мелик-Гусейнов рассказал о сроках возвращения «Пари НН» на стадион в Нижнем Новгороде

Комментарии

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о сроках возвращения команды на стадион в Нижнем Новгороде. Напомним, после семи туров Мир РПЛ «Пари НН» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав три очка.

«Пока нет понимания по срокам возвращения. Ближайшие туры мы проведём на стадионе в Саранске. Стадион в Нижнем Новгороде готов, ремонт закончился. Прошла обязательная реновация поля. Всё зависит от того, когда поле придёт в надлежащее состояние. С самыми оптимистичными раскладами можно ориентироваться на начало-середину октября», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

