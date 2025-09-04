Бубнов: если бы не было удаления, «Краснодар» бы выиграл матч с ЦСКА

Бывший российский футболист Александр Бубнов высказался по итогам центрального матча 7-го тура Мир РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА (1:1). «Быки» заканчивали встречу вдесятером из-за удаления нападающего Джона Кордобы.

«Если бы не было удаления, «Краснодар» по своему качеству игры, с учётом того, что они во вторых таймах добавляют, а ЦСКА вторые таймы некоторые хуже играет, особенно с сильным соперником, они бы эту игру выиграли. Не думаю, я уверен в этом.

Теперь второе, в связи с этим во втором тайме со стороны «Краснодара» был не футбол, а в какой-то степени антифутбол, в который они не играют никогда. Это не их философия. Почему? Потому что им пришлось снять нападающего, или полузащитника они сняли, я уже не помню, снять нападающего и выпустить ещё одного защитника. То есть они полностью закрыли, и у них шансы были только на ничью, и они молодцы, справились с этой задачей с учётом того, что они никогда «автобусы» не ставят. А там они форменный «автобус» поставили, у них впереди вообще ничего не было. А ЦСКА, имея такое преимущество, во втором тайме сыграл с ещё большим процентом брака, чем в первом. То есть они во втором тайме тоже на двойку сыграли, и поэтому у них двойка закономерная», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».