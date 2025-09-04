Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пари НН» готов вступить в переговоры по продаже Александра Трошечкина

«Пари НН» готов вступить в переговоры по продаже Александра Трошечкина
Комментарии

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о возможном уходе из команды полузащитника Александра Трошечкина. Ранее журналист Иван Карпов в телеграм-канале сообщал об интересе к футболисту со стороны московского «Торпедо».

«Переговоров по Трошечкину не ведётся. Если будет интерес к Александру, мы готовы вступить в переговоры», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

29-летний Александр Трошечкин выступает в составе нижегородского клуба с лета 2023 года. Ранее футболист защищал цвета «Ахмата», «Химок», «Ростова», «Авангарда», «Тосно» и «Факела».

Материалы по теме
Эти 7 звёзд неожиданно напомнили о себе в летнее трансферное окно
Эти 7 звёзд неожиданно напомнили о себе в летнее трансферное окно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android