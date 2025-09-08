Хорватия — Черногория: во сколько начало матча отбора к ЧМ-2026, где смотреть трансляцию

Скидки
Хорватия — Черногория: во сколько начало матча отбора к ЧМ-2026, где смотреть прямую трансляцию

Комментарии

Сегодня, 8 сентября, состоится матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Хорватии и Черногории. Игра пройдёт на стадионе «Максимир» (Загреб, Хорватия). В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 по московскому времени. Результаты всех игр будут доступны также в Матч-центре.

Права на трансляцию матча отбора к ЧМ-2026 Хорватия — Черногория в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
ЧМ-2026 — Европа . Группа L. 6-й тур
08 сентября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Хорватия
Окончен
4 : 0
Черногория
1:0 Якич – 35'     2:0 Крамарич – 51'     3:0 Куч – 85'     4:0 Перишич – 90+2'    
Удаления: нет / Булатович – 42'

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Комментарии
