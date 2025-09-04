Экс-тренер «Спартака» Пилипчук считает, что РПЛ не стала слабее за последние годы

Главный тренер «Челябинска» Роман Пилипчук, имевший опыт работы в «Спартаке», ответил на вопрос об уровне футбола в Мир Российской Премьер-Лиге. По его мнению, чемпионат страны не стал слабее за последние годы.

— После возвращения из-за границы вы заметили кардинальные изменения в Российской Премьер-Лиге? Мнения насчёт уровня футбола высказываются порой диаметрально противоположные.

— Чтобы ответить на этот вопрос, нужно глубже анализировать команды — то, чем я когда-то занимался в «Спартаке». Тогда я лучше знал лигу. Сейчас смотрю матчи, когда позволяет время. Мы ведь и сами играем, готовимся. В тех играх, которые видел, достаточно качественный футбол демонстрировали ЦСКА, «Краснодар». Думаю, и «Зенит» ещё наверстает, несмотря на то что на старте испытывал трудности. Не думаю, что лига стала слабее, — сказал Пилипчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.