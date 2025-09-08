Израиль — Италия: во сколько начало матча отбора к ЧМ-2026, где смотреть прямую трансляцию
Сегодня, 8 сентября, состоится матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Израиля и Италии. Игра пройдёт на стадионе «Надьердеи» (Дебрецен, Венгрия). В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 по московскому времени. Результаты всех игр будут доступны также в Матч-центре.
Права на трансляцию матча отбора к ЧМ-2026 Израиль — Италия в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 6-й тур
08 сентября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Израиль
Окончен
4 : 5
Италия
1:0 Локателли – 16' 1:1 Кин – 40' 2:1 Перец – 52' 2:2 Кин – 54' 2:3 Политано – 58' 2:4 Распадори – 81' 3:4 Бастони – 87' 4:4 Перец – 89' 4:5 Тонали – 90+1'
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).
