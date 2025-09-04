Черданцев выдвинул своё предложение по лимиту на легионеров в РПЛ

Футбольный комментатор Георгий Черданцев выдвинул своё предложение по лимиту на легионеров в российском футболе. Он предложил позаимствовать формат лимита из немецкой Бундеслиги. Там в заявке каждой команды должно быть восемь выходцев из немецких академий, а четверо из них — непосредственно воспитанники собственной академии.

«На мой взгляд, совсем без лимита нельзя. Но лучший вариант — это немецкий: не лимит, а обязанность клуба включать в заявку определённое количество доморощенных игроков и воспитанников своих академий. Вот это число в заявках российских клубов можно было бы увеличить, но на поле выходить и давать результат должны те, кто лучше играет в футбол, а не те, у кого подходящий паспорт», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.