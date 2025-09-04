В Вологодской области открыли первый футбольный манеж

Пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что накануне, 3 сентября, в Вологодской области был открыт первый футбольный манеж. В церемонии открытия приняли участие президент РФС Александр Дюков и губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Фото: Пресс-служба РФС

«Первый манеж в области оснащён искусственным полем размерами 70 на 40 метров, необходимой бытовой (раздевалки, тренерские, медпункт), технической (дренаж поля, освещение) и социальной (кафе, зоны ожидания, благоустроенная территория) инфраструктурой.

Спортивный объект был построен в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», — сказано в сообщении пресс-службы РФС, которое было опубликовано на официальном сайте организации.