Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Челябинска» рассказал об адаптации в команде легионеров из Африки

Тренер «Челябинска» рассказал об адаптации в команде легионеров из Африки
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Челябинска» Роман Пилипчук рассказал об адаптации в команде африканских футболистов. За «Челябинск» выступают Вильфрид Эза и Баба Н’Диайе.

«Эза уже не назовёшь иностранцем. У него богатый опыт выступлений на постсоветском пространстве: Молдова, Беларусь, Армения. Вильфрид не только понимает, но и говорит по-русски. Ментально он ближе к нам. Поэтому его и взяли. Для нас это было важно. По второму легионеру (18-летний Баба Н’Диайе. — Прим. «Чемпионата») пока выводы делать рано. Парень очень молод и совсем немного времени в «Челябинске». Но видно, что игрок быстрый, хорошо работает с мячом. В последнем матче удачно вышел на замену и грамотно разобрался перед тем, как Эза заработал пенальти. Думаю, нам не понадобится много времени, чтобы интегрировать его в игру», — сказал Пилипчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«У нас многое впервые». Как экс-тренер «Спартака» поднимает футбол в хоккейном городе
Эксклюзив
«У нас многое впервые». Как экс-тренер «Спартака» поднимает футбол в хоккейном городе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android