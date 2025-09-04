Тренер «Челябинска» рассказал об адаптации в команде легионеров из Африки

Главный тренер «Челябинска» Роман Пилипчук рассказал об адаптации в команде африканских футболистов. За «Челябинск» выступают Вильфрид Эза и Баба Н’Диайе.

«Эза уже не назовёшь иностранцем. У него богатый опыт выступлений на постсоветском пространстве: Молдова, Беларусь, Армения. Вильфрид не только понимает, но и говорит по-русски. Ментально он ближе к нам. Поэтому его и взяли. Для нас это было важно. По второму легионеру (18-летний Баба Н’Диайе. — Прим. «Чемпионата») пока выводы делать рано. Парень очень молод и совсем немного времени в «Челябинске». Но видно, что игрок быстрый, хорошо работает с мячом. В последнем матче удачно вышел на замену и грамотно разобрался перед тем, как Эза заработал пенальти. Думаю, нам не понадобится много времени, чтобы интегрировать его в игру», — сказал Пилипчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.