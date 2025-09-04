«Неровно». Экс-тренер «Спартака» Пилипчук высказался об игре команды Станковича

Бывший тренер московского «Спартака» Роман Пилипчук высказался об игре красно-белых в сезоне-2025/2026. Он предположил, что нынешний главный тренер «Спартака» Деян Станкович исправит ситуацию, сложившуюся в команде.

— Почему «Спартак» так неровно играет?

— Неровно, вы правы. Но у «Спартака» есть тренер, и он сам разберётся, что у них происходит. Он находится внутри, понимает ситуацию, делает выводы. Наверное, исправит положение, — рассказал Пилипчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, по итогам семи стартовых туров Мир РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице.