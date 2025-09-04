Скидки
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Вратарь «Торпедо» Солдатенко: мне было бы приятно, если бы Василенко возглавил команду

Голкипер «Торпедо» Ростислав Солдатенко отреагировал на информацию, что Олег Василенко возглавит чёрно-белых после увольнения Олега Кононова. Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов, отметив, что Василенко подпишет двухлетний контракт с зарплатой 2 млн рублей в месяц. Солдатенко и Василенко работали вместе в «Черноморце».

«Конечно, мне было бы приятно, если бы Олег Василенко возглавил «Торпедо». Он 100 процентов нам помог бы. Человек три раза с командами из Первой лиги выходил в РПЛ: «Факел», «Алания» и «Черноморец». С «Факелом» он вышел напрямую, а с «Аланией» и «Черноморцем» занимал третье место. Но это моё мнение, и решать точно не мне», — сказал Солдатенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

