ФИФА: летом 2025 года произошло рекордное количество трансферов

Летом 2025 года было осуществлено рекордное количество трансферов в женском и мужском футболе, сообщает пресс-служба ФИФА на официальном сайте организации. Так, в мужском футболе в период с 1 июня по 2 сентября состоялось почти 12 000 переходов, в женском – более 1 100.

Расходы на трансферы выросли до $ 9,76 млрд — это самый высокий показатель в истории летних трансферных окон. Сумма выросла на 50% в сравнении с тем же периодом 2024 года.

Первое место по тратам заняла Англия — свыше $ 3 млрд. «Ливерпуль» установил рекорд по сумме, израсходованной на покупку новых футболистов за одно трансферное окно. «Красные» потратили суммарно € 483 млн минувшим летом.