Грузия — Турция: текстовая трансляция матча отбора к ЧМ-2026 начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 4 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Грузии и Турции. Игра пройдёт на стадионе «Борис Пайчадзе» (Тбилиси, Грузия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

ЧМ-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике.