Россия — Иордания. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Грузия — Турция: текстовая трансляция матча отбора к ЧМ-2026 начнётся в 19:00 мск

Грузия — Турция: текстовая трансляция матча отбора к ЧМ-2026 начнётся в 19:00 мск
Комментарии

Сегодня, 4 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Грузии и Турции. Игра пройдёт на стадионе «Борис Пайчадзе» (Тбилиси, Грузия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 1-й тур
04 сентября 2025, четверг. 19:00 МСК
Грузия
Не начался
Турция
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

ЧМ-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Турнирные таблицы групп отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
