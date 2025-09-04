Казахстан — Уэльс: онлайн-трансляция матча квалификации ЧМ-2026 начнётся в 17:00

Сегодня, 4 сентября, состоится матч 5-го тура группы J европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Казахстана и Уэльса. Команды будут играть на стадионе «Астана-Арена» (Астана, Казахстан). Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Казахстана занимает четвёртое место в турнирной таблице группы J. В активе команды три набранных очка в трёх встречах. Уэльс с семью очками в четырёх играх располагается на второй строчке. Лидер группы — сборная Северной Македонии, у которой четыре матча и восемь очков.

В 6-м туре национальная команда Казахстана сыграет на выезде со сборной Бельгии. Встреча пройдёт в воскресенье, 7 сентября.