Источник: «Динамо» оценило Скопинцева в € 5 млн, но не продаст его в это трансферное окно

Московское «Динамо» оценило защитника Дмитрия Скопинцева в € 5 млн, однако не собирается продавать футболиста в это трансферное окно, сообщает известный инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале. По информации источника, в будущем бело-голубые готовы будут продать Дмитрия, но только «за адекватные деньги с учётом ужесточения лимита».

Скопинцеву 28 лет. За «Динамо» он выступает с января 2020-го. Действующий контракт футболиста с бело-голубыми рассчитан до конца июня 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает российского защитника в € 2,5 млн.

В нынешнем сезоне Дмитрий провёл девять матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.