Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: «Динамо» оценило Скопинцева в € 5 млн, но не продаст его в это трансферное окно

Источник: «Динамо» оценило Скопинцева в € 5 млн, но не продаст его в это трансферное окно
Комментарии

Московское «Динамо» оценило защитника Дмитрия Скопинцева в € 5 млн, однако не собирается продавать футболиста в это трансферное окно, сообщает известный инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале. По информации источника, в будущем бело-голубые готовы будут продать Дмитрия, но только «за адекватные деньги с учётом ужесточения лимита».

Скопинцеву 28 лет. За «Динамо» он выступает с января 2020-го. Действующий контракт футболиста с бело-голубыми рассчитан до конца июня 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает российского защитника в € 2,5 млн.

В нынешнем сезоне Дмитрий провёл девять матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

Материалы по теме
Валерий Газзаев: ожидания от «Динамо» превратились в проблемы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android