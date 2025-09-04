Скидки
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Сочи» объявил о назначении Игоря Осинькина на должность главного тренера команды

Пресс-служба футбольного клуба «Сочи» объявила о назначении Игоря Осинькина на должность главного тренера команды, опубликовав соответствующую запись в телеграм-канале. Со специалистом заключён контракт до конца сезона-2025/2026.

«Игорь Осинькин – главный тренер «Сочи»! Контракт со специалистом подписан до конца этого сезона. В его штаб также вошли старший тренер Сергей Корниленко, тренеры Арсен Папикян и Михаил Семерня. Игорь Витальевич, добро пожаловать в Сочи!» — сказано в сообщении пресс-службы «Сочи».

Напомним, по итогам первых семи туров Мир РПЛ сезона-2025/2026 «Сочи» набрал только одно очко. Последнее место работы Игоря Осинькина — самарские «Крылья Советов». Опытный специалист покинул клуб в конце мая этого года.

