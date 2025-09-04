Бывший главный тренер сборной Аргентины возглавил «Атлетико Минейро»

Новым главным тренером клуба бразильской Серии А «Атлетико Минейро» стал аргентинский специалист Хорхе Сампаоли. О назначении 65-летнего тренера было объявлено на официальном сайте команды. С Сампаоли был подписан контракт до конца 2027 года.

Последним местом работы аргентинца оставался французский «Ренн», который он покинул в январе текущего года. Ранее специалист уже работал в «Атлетико Минейро» — с марта 2020-го по февраль 2021 года, а также возглавлял бразильские клубы «Сантос» и «Фламенго».

Сборной Аргентины Сампаоли руководил с июня 2017-го по июль 2018 года. «Атлетико Минейро» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии с 24 очками в 20 матчах. За команду выступают экс-защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо и бывший форвард «Зенита» Халк.