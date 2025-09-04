«ПСЖ» упомянул Матвея Сафонова в записи об игроках, которые проведут матчи за свои сборные

Пресс‑служба «ПСЖ» упомянула российского вратаря Матвея Сафонова в записи об игроках, которым предстоит провести матчи за свои сборные в ближайшую неделю, опубликовав новое сообщение на официальном сайте парижского клуба.

«Сборная России с голкипером «Пари Сен-Жермен» Матвеем Сафоновым сыграет два товарищеских матча во время международного перерыва. Сборная встретится с командой Иордании на «Лукойл Арене» в Москве в четверг, 4 сентября, а через три дня сыграет с Катаром на стадионе «Джассим бин Хамад» в Дохе», — сказано в сообщении пресс-службы «ПСЖ».

Накануне пресс‑служба французского клуба опубликовала пост, посвящённый игрокам, получившим вызов в свои национальные команды на сентябрьские матчи, но не упомянула Сафонова в этом списке.