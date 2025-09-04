Скидки
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Трансфер Джику в «Спартак» может сорваться по решению «Фенербахче» — журналист Хамзаоглу

Центральный защитник «Фенербахче» Александер Джику может не перейти в «Спартак» по решению стамбульского клуба, сообщает журналист и инсайдер Серджан Хамзаоглу в социальной сети X.

По информации источника, «Фенербахче» не отправляет в Москву необходимые для завершения трансфера документы, хотя футболист уже готов подписать контракт. В турецком клубе рассматривают возможность сохранения 31-летнего защитника.

Ранее сообщалось, что красно-белые готовы предложить игроку зарплату до € 2,3 млн в год. Джику выступает за «Фенербахче» с июля 2023-го, он провёл 75 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Контракт защитника с клубом действует до лета 2026-го.

