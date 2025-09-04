Скидки
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Пилипчук: Жамалетдинов во Второй лиге — недоразумение. Это игрок даже не Первой лиги

Комментарии

Главный тренер «Челябинска» Роман Пилипчук высказался о нападающем своей команды Тимуре Жамалетдинове.

«К сожалению, в футболе бывает такое, что кто-то в кого-то не поверил на определённом этапе. Но я точно понимаю, что Жамалетдинов по своим качествам, умениям — это не игрок даже Первой лиги. Что можно говорить об игроке, который долгое время находился в ЦСКА? Его же не просто так там держали. Может, где-то Тимуру чуть-чуть не повезло — не знаю, не вникал в его историю. Но этот человек обладает не только футбольным, но и жизненным интеллектом. То, что он оказался во Второй лиге [в Орехово-Зуеве], — какое-то недоразумение», — сказал Пилипчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

