Ветеран «Зенита» Юрий Желудков отреагировал на новости о возможном уходе Жерсона из санкт-петербургского клуба.

«Жерсона, что ли, смогут продать дороже, чем взяли? На него будет скидка, потому что не смог заиграть. Сыграл в Бразилии несколько игр и устал. Он приехал в Россию отдыхать за € 25 млн. Но это дело команды. Пусть делают что хотят. Семак пусть решает, нужен он или нет», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сине-бело-голубые объявили о переходе Жерсона 13 июля. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2029/2030. В составе «Зенита» бразильский полузащитник принял участие в шести матчах Мир Российской Премьер-Лиги, в которых он не отметился результативными действиями.