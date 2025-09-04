«Шансы есть всегда». Футболист «Торпедо» Галоян — о борьбе за выход в РПЛ

Полузащитник московского «Торпедо» Артур Галоян прокомментировал ничью с «Уфой» (0:0) в 8-м туре Лиги PARI. Команды играли на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алексей Лапатухин из Москвы.

«Ничья с «Уфой» — отрицательный результат. Нам нужны только победы! Перед командой стоит правильная задача. Что касается борьбы за выход в РПЛ, шансы есть всегда», — сказал Галоян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После восьми проведённых матчей «Торпедо» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги и располагается в зоне вылета. В активе команды пять набранных очков. Отставание от зоны прямого выхода в Мир Российскую Премьер-Лигу составляет 13 очков.