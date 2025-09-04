Бубнов выставил оценки игрокам ЦСКА за матч 7-го тура РПЛ с «Краснодаром»
Поделиться
Футбольный эксперт Александр Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу» оценил игру футболистов ПФК ЦСКА в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Финальный счёт — 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36' 1:1 Кордоба – 44'
Удаления: нет / Кордоба – 56'
Лучшими игроками в составе ЦСКА с оценкой 5 стали Милан Гайич, Иван Обляков и Матвей Кисляк.
Фото: «Коммент.Шоу»
Отметим, что Александр Бубнов поставил оценки футболистам лишь за первый тайм, так как после перерыва «Краснодар» остался в меньшинстве, поэтому результат второй половины встречи можно назвать непоказательным. На 56-й минуте игры прямую красную карточку получил нападающий Джон Кордоба.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 сентября 2025
-
16:22
-
16:17
-
16:09
-
16:08
-
16:03
-
16:00
-
15:59
-
15:56
-
15:53
-
15:51
-
15:50
-
15:46
-
15:42Рифат Жемалетдинов стал игроком «Ахмата» Эксклюзив
-
15:42
-
15:35
-
15:33
-
15:29
-
15:27
-
15:20
-
15:12
-
15:07
-
15:05
-
15:04
-
14:55
-
14:50
-
14:45
-
14:40
-
14:30
-
14:29
-
14:22
-
14:16
-
14:05
-
14:01
-
14:00
-
14:00