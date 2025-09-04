Бубнов выставил оценки игрокам ЦСКА за матч 7-го тура РПЛ с «Краснодаром»

Футбольный эксперт Александр Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу» оценил игру футболистов ПФК ЦСКА в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Финальный счёт — 1:1.

Лучшими игроками в составе ЦСКА с оценкой 5 стали Милан Гайич, Иван Обляков и Матвей Кисляк.

Отметим, что Александр Бубнов поставил оценки футболистам лишь за первый тайм, так как после перерыва «Краснодар» остался в меньшинстве, поэтому результат второй половины встречи можно назвать непоказательным. На 56-й минуте игры прямую красную карточку получил нападающий Джон Кордоба.