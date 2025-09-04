Слуцкий назвал аренду Ракова в «Крылья» самым эффективным трансфером РПЛ летом

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий назвал переход нападающего «Локомотива» Вадима Ракова в самарские «Крылья Советов» на правах аренды лучшим летним трансфером в Российской Премьер-Лиге.

«Для меня самый эффективный трансфер — это Раков. Ну это же трансфер, правильно? Из «Локомотива» в «Крылья». С первого же тура с потрясающей статистикой. В конце концов и своим бывшим воткнул. Для меня он, потому что я его так хорошо в «Локомотиве»… Я слышал, естественно, эту фамилию, что говорили, но здесь реально вот он, мне кажется, из новичков...» — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Вадим Раков перебрался в «Крылья Советов» на условиях годичной аренды в начале июля текущего года. В первых семи турах Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 20-летний форвард отметился пятью мячами и двумя результативными передачами, включая гол в ворота «Локомотива» (2:2) в очном матче.