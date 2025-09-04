Скидки
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

Роман Пилипчук: Литвинов с Денисовым играют много, но «Спартак» пока ничего не добился

Комментарии

Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук рассказал, кому из второй команды красно-белых удалось закрепиться в главной команде. Он отметил полузащитника Руслана Литвинова и флангового защитника Даниила Денисова.

«Из нашего «Спартака-2» в первой команде сейчас только Литвинов и Денисов. Миша Игнатов был, но ушёл. Литвинов с Денисовым играют достаточно много, но «Спартак», к сожалению, пока ничего не добился», — сказал Пилипчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, по итогам стартовых семи туров нового сезона Мир РПЛ «Спартак» находится на шестом месте в турнирной таблице.

