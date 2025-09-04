Юрий Желудков: у «Зенита» нет игры, футболисты просто катают мяч

Ветеран «Зенита» Юрий Желудков высказался о нынешней ситуации сине-бело-голубых. Команда занимает пятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» потихоньку исправляет ситуацию. Уже поднялись на пятое место. Но игры у команды нет, если сравнивать с ЦСКА, «Локомотивом» или «Краснодаром». Они играют в быстрый футбол, а не катают поперёк поля. У них есть быстрые атаки, а «Зенит» просто катает мяч.

Глушенков и Мостовой только стараются. До первого места надо набрать четыре очка. Неплохо, но надо прибавлять в игре», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.