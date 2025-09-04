Полузащитник «Торпедо» Шамкин: у команды сохраняются шансы на выход в РПЛ

Полузащитник московского «Торпедо» Даниил Шамкин высказался о шансах команды на попадание в Мир Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2025/2026 в Лиге PARI.

— Каково видеть «Торпедо» в зоне вылета?

— Это только начало сезона, посмотрим. Конечно, у команды сохраняются шансы на выход в РПЛ. Мы к этому стремимся в каждой игре. Основная задача — выигрывать каждый матч, — сказал Шамкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После восьми проведённых матчей «Торпедо» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги и располагается в зоне вылета. В активе команды пять набранных очков. Отставание от зоны прямого выхода в Мир Российскую Премьер-Лигу составляет 13 очков.