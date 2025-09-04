Юрий Желудков: «Сочи» не поможет даже Осинькин

Бывший игрок «Зенита» Юрий Желудков высказался о назначении Игоря Осинькина главным тренером «Сочи».

«Сочи» не поможет даже Осинькин. Команда отвалилась. Морено надо было убирать давно! Ходил в том году на пару матчей – команда никакая. Когда Морено только пришёл, была какая-то игра, а вылетели в Первую лигу, и случился застой. С Федотовым «Сочи» занял второе место, а потом ушёл в ЦСКА. А там его убрали. В итоге «Сочи» развалился, Федотов нигде. От добра добра не ищут. Все хотят в Москву, а что в этой Москве? Не понимаю», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.