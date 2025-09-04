Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов: если Талалаев ещё успокоится, он может большего добиться

Бубнов: если Талалаев ещё успокоится, он может большего добиться
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Александр Бубнов считает, что главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев может добиться серьёзного успеха. Талалаев работает во главе калининградской команды с 2024 года.

«При том ресурсе, который у него есть, если он ещё успокоится, он вроде уже успокоился, стал себя нормально вести на пресс-конференциях… Он может большего добиться. И сейчас там, где «Балтика» находится… Все думают, что я сейчас Талалаева буду мочить. Да не буду я его мочить. Это достижение. И они его заслужили», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, первое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026 занимает «Краснодар» (16). На второй строчке находится ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает калининградская «Балтика» (15).

Материалы по теме
Бубнов: если бы не было удаления, «Краснодар» бы выиграл матч с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android