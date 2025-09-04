Бубнов: если Талалаев ещё успокоится, он может большего добиться

Бывший российский футболист Александр Бубнов считает, что главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев может добиться серьёзного успеха. Талалаев работает во главе калининградской команды с 2024 года.

«При том ресурсе, который у него есть, если он ещё успокоится, он вроде уже успокоился, стал себя нормально вести на пресс-конференциях… Он может большего добиться. И сейчас там, где «Балтика» находится… Все думают, что я сейчас Талалаева буду мочить. Да не буду я его мочить. Это достижение. И они его заслужили», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, первое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026 занимает «Краснодар» (16). На второй строчке находится ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает калининградская «Балтика» (15).