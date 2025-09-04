Скидки
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Сочи» показал первую тренировку под руководством возглавившего клуб Игоря Осинькина

Комментарии

Пресс-служба «Сочи» опубликовала кадры с первого занятия команды под руководством нового главного тренера Игоря Осинькина. О подписании контракта с российским специалистом было объявлено сегодня, 4 сентября. Специалист сменил на посту главного тренера клуба испанца Роберта Морено.

Фото: ФК «Сочи»

Напомним, в штаб Осинькина в «Сочи» вошли тренеры Арсен Папикян и Михаил Семерня. Экс-форвард «Зенита», «Рубина» и «Крыльев Советов» Сергей Корниленко будет выполнять функции старшего тренера.

Фото: ФК «Сочи»

Фото: ФК «Сочи»

Фото: ФК «Сочи»

Фото: ФК «Сочи»

После семи туров «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В активе команды одно набранное очко.

