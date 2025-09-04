Скидки
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Андрей Аршавин: талантливому игроку никакой легионер не помешает

Андрей Аршавин: талантливому игроку никакой легионер не помешает
Бывший игрок «Зенита», «Арсенала» и «Кайрата» Андрей Аршавин заявил, что талантливый российский футболист будет играть при любых обстоятельствах. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число иностранцев на поле пятью игроками при 10 в клубной заявке. На текущий момент клубы высшего российского дивизиона могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

«Дело не в лимите, а в том, какие футболисты вырастают в наших клубных академиях. Талантливому игроку никакой легионер не помешает, он будет играть при любом лимите, поскольку тренер не враг себе. Сильный футболист всегда пробьётся. Поэтому нужно направлять внимание и ресурсы на качественную подготовку молодых российских футболистов. Вот и всё.

Когда мы выигрывали еврокубки (в 2008 году Кубок и Суперкубок УЕФА. — Прим. «Чемпионата»), костяк «Зенита» составляли россияне. В финале Кубка УЕФА на поле было семь россиян, многие из которых через месяц выиграли бронзовые медали Евро. При этом лимит в чемпионате тогда был очень мягким», — приводит слова Аршавина «РИА Новости Спорт».

