Бубнов ответил, изменится ли подход «Зенита» к построению игры с назначением Зырянова

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о назначении Константина Зырянова на должность председателя правления санкт-петербургского «Зенита». Напомним, Зырянов сменил в этой должности Александра Медведева.

— С приходом Константина Зырянова изменится ли политика подхода «Зенита» к построению игры и вообще к подбору игроков?

— На мой взгляд, не изменится. По той простой причине, что Зырянов не сможет влиять на тренерский штаб. Они его уважают как игрока, но он совершенно не авторитет. Они могут в лучшем случае прислушаться, но это совершенно не обязательно», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».