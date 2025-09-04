Скидки
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Футбол Новости

Бубнов ответил, изменится ли подход «Зенита» к построению игры с назначением Зырянова

Бубнов ответил, изменится ли подход «Зенита» к построению игры с назначением Зырянова
Комментарии

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о назначении Константина Зырянова на должность председателя правления санкт-петербургского «Зенита». Напомним, Зырянов сменил в этой должности Александра Медведева.

— С приходом Константина Зырянова изменится ли политика подхода «Зенита» к построению игры и вообще к подбору игроков?
— На мой взгляд, не изменится. По той простой причине, что Зырянов не сможет влиять на тренерский штаб. Они его уважают как игрока, но он совершенно не авторитет. Они могут в лучшем случае прислушаться, но это совершенно не обязательно», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Новости. Футбол
