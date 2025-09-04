Скидки
Россия — Иордания. Прямая трансляция
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

Бубнов: Кордобе надо отменять красную карточку, он должен играть
Комментарии

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о спорном эпизоде с участием форварда «Краснодара» Джона Кордобы в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Игра завершилась вничью — 1:1. Кордоба был удалён за попадание шипами по руке Мойзесу. Бубнов считает, что КДК РФС должен отменить красную карточку форварда «Краснодара». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград).

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36'     1:1 Кордоба – 44'    
Удаления: нет / Кордоба – 56'

«Кордобе надо отменять красную карточку. Никаких красных, он должен следующую игру играть», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет отложил решение по отмене красной карточки нападающего «Краснодара» Джона Кордобы до возобновления РПЛ.

