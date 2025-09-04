Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Бубнов: Кордобе надо отменять красную карточку, он должен играть

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о спорном эпизоде с участием форварда «Краснодара» Джона Кордобы в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Игра завершилась вничью — 1:1. Кордоба был удалён за попадание шипами по руке Мойзесу. Бубнов считает, что КДК РФС должен отменить красную карточку форварда «Краснодара». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград).

«Кордобе надо отменять красную карточку. Никаких красных, он должен следующую игру играть», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет отложил решение по отмене красной карточки нападающего «Краснодара» Джона Кордобы до возобновления РПЛ.