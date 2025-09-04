Рифат Жемалетдинов стал игроком «Ахмата»

Бывший полузащитник ЦСКА и «Локомотива» Рифат Жемалетдинов подписал контракт с «Ахматом» на один год. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, Жемалетдинов покинул ЦСКА в статусе свободного агента летом 2025 года. В минувшем сезоне в активе 28-летнего хавбека два забитых мяча и четыре голевые передачи в 24 матчах Мир Российской Премьер-Лиги.

Ранее сообщалось, что в приглашении Жемалетдинова в «Ахмат» заинтересован лично новый главный тренер грозненцев Станислав Черчесов. Специалист возглавил команду в августе текущего года. После семи туров «Ахмат» занимает 10-е место в таблице РПЛ.