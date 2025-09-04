Погребняк: потеря Жерсона невелика — сыграл две-три игры, мы его не запомнили

Бывший форвард «Зенита» Павел Погребняк отреагировал на новости о возможном уходе бразильского хавбека Жерсона из «Зенита».

«Бизнес-система «Зенита» работает очень хорошо. Купили за одни деньги, а продали за другие. Хорошо, когда есть спрос. Продавать Жерсона или нет — решать «Зениту». Они на этом зарабатывают. На место Жерсона возьмут другого.

Думаю, что невелика будет потеря Жерсона. Он сыграл две-три игры. Мы пока точно его не запомнили. «Зенит» найдёт, кем его заменить», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сине-бело-голубые объявили о переходе Жерсона 13 июля. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2029/2030. В составе «Зенита» бразильский полузащитник принял участие в шести матчах Мир Российской Премьер-Лиги, в которых он не отметился результативными действиями.