«Воспринял эти слова со смешком». Антон Миранчук ответил на критику от президента «Сьона»

Полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук отреагировал на критику президента «Сьона» Кристиана Константина. Ранее Константин высказался о нелюбви россиянина к беговой работе. Суммарно на счету Миранчука два гола и три результативные передачи за швейцарский клуб в 25 матчах чемпионата страны.

— Сначала президент «Сьона» сравнивал тебя с Зиданом, а потом заявил, что ты не любил бегать. Почему так изменилось мнение?

— Он взрослый человек, у него свой клуб, он сам решает, что говорить. Не могу же я сказать ему: «Так не говорите, не надо». Но посмотрите на цифры моей беговой работы. Футбол сейчас везде заточен на физические данные, всем нужно бегать. Воспринял его слова со смешком, — приводит слова Миранчука «Спорт-экспресс».