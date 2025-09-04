Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Воспринял эти слова со смешком». Антон Миранчук ответил на критику от президента «Сьона»

«Воспринял эти слова со смешком». Антон Миранчук ответил на критику от президента «Сьона»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук отреагировал на критику президента «Сьона» Кристиана Константина. Ранее Константин высказался о нелюбви россиянина к беговой работе. Суммарно на счету Миранчука два гола и три результативные передачи за швейцарский клуб в 25 матчах чемпионата страны.

— Сначала президент «Сьона» сравнивал тебя с Зиданом, а потом заявил, что ты не любил бегать. Почему так изменилось мнение?
— Он взрослый человек, у него свой клуб, он сам решает, что говорить. Не могу же я сказать ему: «Так не говорите, не надо». Но посмотрите на цифры моей беговой работы. Футбол сейчас везде заточен на физические данные, всем нужно бегать. Воспринял его слова со смешком, — приводит слова Миранчука «Спорт-экспресс».

Материалы по теме
Карпин: Миранчук и Головин долго летели. Поэтому они готовятся к игре с Катаром
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android