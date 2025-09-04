Представитель Жемалетдинова подтвердил, что игрок перешёл в «Ахмат»

Агент полузащитника Рифата Жемалетдинова Владимир Кузьмичёв подтвердил, что хавбек стал игроком грозненского «Ахмата».

«В 14:30 должно было состояться подписание с «Ахматом». Рифат находится с юристом. Но всё нормально. В скором времени его должны объявить. Мы выбрали «Ахмат», потому что если не все, то многие игроки хотели бы поработать с Черчесовым.

Станислав Саламович отлично знает Рифата. Он работал с ним в сборной. Всё совпало. Несмотря на неудачный старт, у «Ахмата» сильный и интересный состав. С приходом Черчесова игра потихоньку нормализовалась. Проект очень интересный», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.