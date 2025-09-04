Бубнов: результат «Краснодара» должен быть ещё лучше, чем в прошлом году

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о ситуации «Краснодара». В прошлом сезоне «быки» впервые в своей истории завоевали чемпионский титул Мир РПЛ.

«Игорь (обращается к Кытманову. — Прим. «Чемпионата»), у них мотивация, во-первых, не упала, это раз. Ты видел по Кордобе, какая мотивация. Потом они стали сильнее. По составу? По составу и по игре по сравнению с прошлым годом. Поэтому мотивация есть, состав сильнее. Какой результат должен быть? Результат должен быть ещё лучше, чем в прошлом году. Вот что такое сейчас представляет «Краснодар», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».