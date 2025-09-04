Скидки
Футбол Новости

Президент «Динамо» Махачкала подтвердил уход Пальцева из клуба

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев подтвердил информацию о скором уходе из клуба защитника сборной России Валентина Пальцева. Ранее сообщалось, что игрок близок к трансферу в «Краснодар».

– Гаджи Муслимович, Пальцев уходит?
– Детали между клубами и по личным условиям игрока уже согласованы, — приводит слова Гаджиева официальный сайт махачкалинского «Динамо».

В минувшем сезоне на счету 23-летнего центрального защитника 34 матча и одна голевая передача за бело-голубых в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России. В текущем розыгрыше Пальцев провёл 10 матчей во всех турнирах и забил один гол.

