Гаджиев: «Спартак» сделал предложение по Пальцеву в начале сезона, мы отказались наотрез

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, что бело-голубые отклонили предложение московского «Спартака» по трансферу защитника Валентина Пальцева перед стартом текущего розыгрыша Мир Российской Премьер-Лиги.

«В начале нынешнего сезона с предложением по Пальцеву на нас выходил московский «Спартак». Тогда мы отказались наотрез, было много травмированных, и играть было некому. Сейчас ситуация в этом смысле выравнивается в связи с тем, что мы приобрели Аззи-старшего. Но всё равно пока он не готов, поэтому перевешивало желание сохранить Пальцева», — приводит слова Гаджиева официальный сайт «Динамо» Махачкала.

Ранее сообщалось, что Валентин Пальцев близок к переходу в «Краснодар». Гаджи Гаджиев подтвердил, что защитник согласовал все детали личного контракта с новым клубом.

