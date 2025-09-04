Скидки
Радимов — о лимите: не хочу смотреть на игру русских, которые через раз по мячу попадают

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок и тренер «Зенита» Владислав Радимов высказался против мер по ужесточению лимита на легионеров в Мир РПЛ. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число иностранцев на поле пятью игроками при 10 в клубной заявке. На текущий момент клубы высшего российского дивизиона могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

«Ужесточение лимита на легионеров, насколько понимаю, — всего лишь вопрос времени. Так что в любом случае придётся подтягивать своих, деваться некуда. Но я против жёсткого лимита: не хочу ходить на стадион и смотреть на игру русских ребят, которые через раз по мячу попадают. Давайте будем откровенны: у российских футболистов сейчас недостаточно квалификации, большая масса не дотягивает до уровня Денисова, Быстрова, я уж не беру Аршавина или Зырянова — это вообще космос для них», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, первое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026 занимает «Краснодар» (16). На второй строчке находится ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает калининградская «Балтика» (15). Действующий чемпион России — «Краснодар».

