«Вариантов сохранить Валентина не было». В «Динамо» Мх высказались о скором уходе Пальцева

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев объяснил, почему клуб принял решение расстаться с защитником сборной России Валентином Пальцевым. Ранее сам глава клуба подтвердил, что футболист покидает команду.

«Валентин – один из ведущих футболистов нашего клуба, игрок если не основной сборной России, то как минимум её резерва. Для нас его уход – существенная потеря. Не хотелось его отпускать, но вариантов сохранить Валентина не было.

Точно так же, как не хотели расставаться с Касинтурой, одним из наших лидеров – в конечном итоге мы всё равно не приобрели равноценного ему игрока. Однако нас к расставанию с Эгашем, как и с Пальцевым, подтолкнула необходимость укрепить финансовое положение клуба», — приводит слова Гаджиева официальный сайт «Динамо» Махачкала.

По данным СМИ, Пальцев продолжит карьеру в «Краснодаре». Ранее ангольский полузащитник Эгаш Касинтура перебрался из махачкалинского «Динамо» в грозненский «Ахмат».