Лукас Машадо, представитель полузащитника «Зенита» Жерсона, публично прокомментировал слухи о возможном уходе своего клиента из «Зенита». Ранее СМИ связывали Жерсона с несколькими клубами из Саудовской Аравии.

«Жерсон не чувствует себя несчастным в «Зените». Он адаптируется к новой жизни. Он счастлив и уверен, что у него всё получится, как и в каждом клубе, за который он играл», — приводит слова Машадо Odds.

Сине-бело-голубые объявили о переходе Жерсона 13 июля. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2029/2030. В составе «Зенита» бразильский полузащитник принял участие в шести матчах Мир Российской Премьер-Лиги, в которых он не отметился результативными действиями.