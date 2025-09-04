Гаджиев: Пальцев идёт в клуб-претендент на чемпионство, на гораздо более выгодный контракт

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев объяснил причины, по которым центральный защитник Валентин Пальцев заинтересован в уходе из клуба. Ранее сам глава бело-голубых сообщил, что футболист согласовал контракт с новой командой.

«В этой ситуации нужно учитывать и интересы самого Валентина – он переходит в клуб, который претендует на чемпионство, на гораздо более выгодный контракт», — приводит слова Гаджиева официальный сайт махачкалинского «Динамо».

Ранее сообщалось, что Пальцев близок к переходу в «Краснодар». В текущем розыгрыше Мир Российской Премьер-Лиги защитник сборной России провёл семь матчей. В Фонбет Кубке России у игрока три игры и один забитый мяч.