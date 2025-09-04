Скидки
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Бубнов ответил, чего не хватило «Локомотиву» для побед в последних матчах РПЛ

Бубнов ответил, чего не хватило «Локомотиву» для побед в последних матчах РПЛ
Комментарии

Бывший российский футболист Александр Бубнов ответил, чего не хватило «Локомотиву» для побед в последних матчах Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона. В трёх заключительных перед сентябрьской международной паузой турах «Локомотив» набрал три очка.

«Им во всех вот этих матчах, в которых они потеряли очки, им не хватало свежести. Я даже скажу, не физических сил, а именно свежести.

Свежесть в том, что ты можешь всё делать быстрее. Они бегали много, но у них быстроты… Свежесть нужна, чтобы ты отдохнул, и в голове тоже, потому что ноги зависят от головы, здесь всё связано. И ноги влияют на голову, а голова на ноги не может повлиять, если ноги не бегут, то всё — это физиология», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

