Бубнов высказал мнение, что судья ошибочно не удалил игрока ЦСКА за фол на Кордобе

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что игрок ПФК ЦСКА Жоао Виктор должен был получать красную карточку в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги за фол на форварде «Краснодара» Джоне Кордобе. В итоге колумбийский нападающий завёлся и в начале второго тайма сам заработал удаление. Бубнов обвинил в этом стечении обстоятельств судью.

«Кто Кордобу довёл до такого состояния? Судья. И началось что? На первых минутах он не даёт фол последней надежды и красную карту. Да 100%!» — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, матч ЦСКА — «Краснодар» проходил в Москве и завершился вничью со счётом 1:1.