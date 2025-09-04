Скидки
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

Бубнов высказал мнение, что судья ошибочно не удалил игрока ЦСКА за фол на Кордобе

Бубнов высказал мнение, что судья ошибочно не удалил игрока ЦСКА за фол на Кордобе
Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что игрок ПФК ЦСКА Жоао Виктор должен был получать красную карточку в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги за фол на форварде «Краснодара» Джоне Кордобе. В итоге колумбийский нападающий завёлся и в начале второго тайма сам заработал удаление. Бубнов обвинил в этом стечении обстоятельств судью.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36'     1:1 Кордоба – 44'    
Удаления: нет / Кордоба – 56'

«Кто Кордобу довёл до такого состояния? Судья. И началось что? На первых минутах он не даёт фол последней надежды и красную карту. Да 100%!» — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, матч ЦСКА — «Краснодар» проходил в Москве и завершился вничью со счётом 1:1.

