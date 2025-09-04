«Очевидная финансовая выгода». В «Динамо» Мх рассказали об условиях продажи Пальцева

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился деталями предстоящего трансфера защитника бело-голубых Валентина Пальцева, заявив, что клуб заработает значительную сумму. Ранее глава команды подтвердил, что игрок переходит в клуб, который претендует на победу в Мир Российской Премьер-Лиге.

– В случае его ухода клуб заработает не чуть-чуть, а значительно?

– Безусловно, да. Сумма перехода соответствует рынку, в котором находятся все профессиональные футбольные клубы мира, в том числе махачкалинское «Динамо». Цены на нём диктуют элитные клубы мира. Это общий рынок, просто с разными этажами, где вверху – бутики, а внизу – «эконом».

Несмотря на очевидную финансовую выгоду для клуба от продажи конкретных игроков, расставание с ними для меня очень болезненное, — приводит слова Гаджиева официальный сайт махачкалинского «Динамо».

Ранее сообщалось, что Пальцев близок к переходу в «Краснодар». В текущем розыгрыше Мир Российской Премьер-Лиги защитник сборной России провёл семь матчей. В Фонбет Кубке России у игрока три игры и один забитый мяч.