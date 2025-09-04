Скидки
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Эльвин Керимов: матч Грузия — Турция должен получиться увлекательным

Комментатор Окко и эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Грузии и Турции. Встреча состоится сегодня, 4 сентября.

«Матч Грузия — Турция должен получиться увлекательным. Это повторение встречи Евро в Германии. Та игра была чуть ли не самой зрелищной на турнире. Может, по качеству не самая лучшая, но в плане интриги, зрелищности, сюжета и моментов у обеих команд она многим реально запомнилась. Турция тогда победила, но, мне кажется, не по делу. Более справедливым результатом была бы ничья. Если бы у Грузии всё было хорошо с реализацией моментов, сборная Турции могла и не победить — грузины постоянно прощали соперника. Однако турки наказывали за ошибки. В том матче мы увидели, что сборная Грузии — это не просто сборная, где есть звёзды Хвича и Микаутадзе, а это хорошо сыгранная команда, которая в состоянии играть организованно и создавать моменты.

Сейчас Грузия продолжает развиваться и имеет реальные шансы побороться за выход на чемпионат мира. С учётом проблем сборной Турции в позиционных атаках, если Грузия будет организованно защищаться, в переходных фазах, и проблем, которые возникают с тактической дисциплиной… По сумме игроков Турция — более талантливая и статусная сборная. Думаю, что турки испытают проблемы на выезде с Грузией. Мне кажется, что грузины на пространстве и в быстрых атаках могут создать проблемы. В этом матче можно ждать голов с обеих сторон», — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

