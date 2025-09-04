Скидки
Главная Футбол Новости

«Бешикташ» намерен подписать Алексея Батракова — Sporx

«Бешикташ» намерен подписать Алексея Батракова — Sporx
Комментарии

Стамбульский клуб «Бешикташ» намерен подписать полузащитника московского «Локомотива» Алексея Бартакова, сообщает онлайн-издание Sporx. По данным источника, в услугах 20-летнего российского хавбека заинтересован лично главный тренер «Бешикташа» Серген Ялчин.

Батраков — воспитанник «Локомотива». За первую команду железнодорожников полузащитник выступает с 2024 года. В нынешнем сезоне Алексей провёл 10 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал две результативные передачи. Действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца июня 2029 года.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в € 12 млн.

Комментарии
