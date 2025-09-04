Скидки
Россия — Иордания. Прямая трансляция
Гаджиев: ведущий игрок — это не какой-то винтик, который можно быстро и легко заменить

Аудио-версия:
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился воспоминаниями о переходах вратаря Александра Селихова и защитника Георгия Джикии из «Амкара» в московский «Спартак». Сам Гаджиев тогда был главным тренером пермского клуба. Ранее глава бело-голубых анонсировал уход из команды защитника Валентина Пальцева.

«Не раз в моей тренерской карьере так бывало, что мы теряли игроков и скатывались… Это было и в «Анжи», и в «Амкаре», где после продажи Джикии и Селихова в «Спартак» мы стали играть заметно хуже в обороне. Игрок, ведущий игрок, – это не какой-то винтик, который можно быстро и легко заменить», — приводит слова Гаджиева официальный сайт махачкалинского «Динамо».

Ранее сообщалось, что Пальцев близок к переходу в «Краснодар». По словам Гаджиева, футболист уже согласовал все детали контракта с новой командой, а клубы договорились о сделке.

